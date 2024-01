Here Is the Cable News Show Ranker for 2023

To no one’s surprise, Fox News, once again, dominated the year-end cable news program rankings.

Tucker Carlson Tonight went off the air in late-April, but still averaged the largest total audience and most Adults 25-54 of any cable news show this year, 3.3 million and 446,000, respectively. However, if one focuses exclusively on current daily cable news programming, The Five is No. 1 both in total viewers and among A25-54 viewers for 2023 (2.89 million and 301,000, respectively).

Here’s more:

TOTAL VIEWERS

After The Five, Jesse Watters Primetime is the second most watched regularly-scheduled cable news program for 2023 (2.49 million), ahead of Hannity (2.36 million), with Special Report with Bret Baier (2.07 million) and The Ingraham Angle (1.96 million) following. Fox News wins the 9 p.m. hour in 2023, despite MSNBC’s The Rachel Maddow Show actually averaging more total viewers than Hannity (2.44 million vs. 2.36 million). However, TRMS only airs once per week (Mondays), and Hannity dominated MSNBC’s Alex Wagner Tonight on Tuesdays through Fridays.

Overall, Fox News is home to 8 of the 10 most-watched regularly-scheduled daily cable news shows of 2023, including each of the top six.

Ranked on P2+ 2023 Cable News Programming Rank Network PROGRAM NAME P2+(000) T/C 1 FOXN * TUCKER CARLSON TONIGHT 3300 70 2 FOXN FIVE, THE 2891 243 3 FOXN JESSE WATTERS PRIMETIME 2490 200 4 MSNBC RACHEL MADDOW SHOW (Mondays) 2443 48 5 FOXN HANNITY 2359 202 6 FOXN SPECIAL RPT W/BRET BAIER 2066 252 7 FOXN INGRAHAM ANGLE, THE 1959 205 8 FOXN GUTFELD! 1854 220 9 CNN TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT 1589 11 10 FOXN FOX NEWS TONIGHT 1567 56 11 MSNBC LAST WORD W/ L. ODONNELL 1560 247 11 FOXN OUTNUMBERED 1560 252 13 FOXN AMERICAS NEWSROOM 1507 504 14 MSNBC BEAT W/ARI MELBER 1500 261 15 MSNBC DEADLINE:WHITE HOUSE 1495 258 16 FOXN FAULKNER FOCUS, THE 1478 253 17 FOXN SUNDAY MORNING FUTURES 1461 52 18 MSNBC ALL IN W/ CHRIS HAYES 1430 232 19 MSNBC INSIDE W/ JEN PSAKI (Mondays) 1407 14 20 MSNBC ALEX WAGNER TONIGHT 1403 202 21 FOXN YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO 1372 251 22 FOXN AMERICA REPORTS 1360 506 23 FOXN LIFE, LIBERTY AND LEVIN 1353 57 24 FOXN THE STORY WITH MARTHA MACCALLUM 1349 252 25 MSNBC REIDOUT 1254 250 26 FOXN * UNFILTERED W/DAN BONGINO 1223 14 27 CNN CNN SPECIAL COVERAGE 1198 33 28 FOXN CAVUTO LIVE 1190 98 29 FOXN SUNDAY NIGHT IN AMERICA W/ TREY GOWDY 1183 45 30 FOXN MEDIA BUZZ 1135 51 31 FOXN FOX & FRIENDS SATURDAY 1121 208 32 FOXN FOX AND FRIENDS 1115 753 33 FOXN FOX & FRIENDS SUNDAY 1051 205 34 FOXN * NEXT REVOLUTION, THE 1038 17 35 MSNBC 11TH HOUR W/ S. RUHLE 1020 252 36 FOXN FOX NEWS AT NIGHT 1019 256 37 FOXN ONE NATION 1010 47 38 FOXN BIG WEEKEND SHOW, THE 992 62 39 MSNBC MORNING JOE 973 510 40 FOXN BIG SATURDAY SHOW, THE 967 23 41 FOXN FOX REPORT WITH JON SCOTT 932 123 42 MSNBC MSNBC SPECIAL COVERAGE 927 25 43 MSNB KATY TUR REPORTS 907 254 44 FOXN L. JONES CROSS COUNTRY 888 35 45 FOXN THE BIG SUNDAY SHOW 872 19 46 FOXN FOX NEWS LIVE 842 394 47 MSNBC ANA CABRERA REPORTS 830 184 48 MSNBC HALLIE JACKSON REPORTS 818 34 49 MSNBC INSIDE WITH JEN PSAKI 815 45 50 MSNBC CHRIS JANSING REPORTS 795 267 51 MSNBC MSNBC PRESS CONFERENCE 791 40 52 FOXN FOX NEWS SUNDAY 773 50 53 MSNBC ANDREA MITCHELL REPORTS 747 254 54 MSNBC MORNING JOE-SPC 730 16 55 CNN ANDERSON COOPER 360 729 302 56 FOXN FOX NEWS SATURDAY NIGHT 725 23 57 CNN ERIN BURNETT OUTFRONT 716 273 58 FOXN JOURNAL EDITORIAL REPORT 715 50 59 MSNBC JOSE DIAZ-BALART REPORTS 709 252 60 CNN LEAD WITH JAKE TAPPER 705 457 61 CNN FAREED ZAKARIA: GPS 691 48 62 CNN SITUATION ROOM 657 342 63 CNN SMERCONISH 647 48 64 CNN STATE OF THE UNION 631 58 65 CNN SOURCE W KAITLAN COLLINS 629 122 66 CNN * AT THIS HOUR 620 74 67 MSNBC VELSHI 613 101 68 CNN INSIDE POLITICS 611 300 69 MSNBC ALEX WITT REPORTS 603 109 70 MSNBC MSNBC REPORTS- LIVE 601 145 71 CNN CNN NEWS CENTRAL 594 1117 72 MSNBC SATURDAY SHOW W/J.CAPEHART 584 42 73 CNN CNN PRIMETIME 573 129 74 CNN CNN NEWSROOM 550 1196 75 CNN CNN NEWSROOM SPCL 541 13 76 MSNBC AYMAN 538 97 77 CNN NEWSNIGHT 535 49 78 MSNBC YASMIN VOSSOUGHIAN REPRTS 493 98 79 CNN WHOLE STORY WITH ANDERSON 490 27 80 MSNBC SUNDAY SHOW W/J. CAPEHART 486 50 81 MSNBC MEHDI HASAN SHOW 483 41 82 FOXN FOX & FRIENDS FIRST 475 368 83 MSNBC POLITICS NATION W/ AL SHARPTON 462 97 84 MSNBC AMERCAN VOICES W/MENENDEZ 454 101 85 MSNBC KATIE PHANG SHOW 452 94 86 CNN CNN TONIGHT 442 323 87 CNN LAURA COATES LIVE 432 57 88 MSNBC SYMONE 427 97 89 CNN TALKING TO CHRIS WALLACE 394 20 90 CNN CNN THIS MORNING WEEKEND 393 290 91 CNN CNN THIS MORNING 357 806 92 NMX ROB SCHMITT TONIGHT 350 265 93 MSNBC WAY TOO EARLY 344 255 94 MSNBC MORNING JOE WEEKEND 322 42 95 NMX ERIC BOLLING THE BALANCE 321 264 96 FBN KUDLOW 279 224 97 CNN HOW IT REALLY HAPPENED 270 12 98 HLN WEST WING, THE 265 61 99 FBN VARNEY & COMPANY 260 744 100 NMX GREG KELLY REPORTS 254 256 101 NMX CARL HIGBIE FRONTLINE 253 188 102 NMX RECORD WITH GRETA VAN SUS 250 263 103 NMX CHRIS SALCEDO SHOW, THE 239 264 104 CNBC MONEY MOVERS 238 14 105 CNN CNN NEWSROOM LIVE 233 1017 106 CNBC FAST MONEY HALFTIME RPRT 226 252 107 NMX CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD 223 156 108 CNN EARLY START 213 243 109 CNBC SQUAWK ON THE STREET 203 254 109 MSNBC DATELINE 203 33 111 NMX NEWSLINE 200 99 112 NMX NATIONAL REPORT 192 267 112 HLN VENGEANCE: KILLER BESTIES 192 11 114 MSNBC SKY NEWS ON MSNBC 190 22 115 CNBC EXCHANGE, THE 188 252 116 NMX AMERICAN AGENDA 182 265 116 CNBC CLOSING BELL 182 508 118 NMX SATURDAY REPORT 174 53 118 CNBC POWER LUNCH 174 252 120 FBN EVENING EDIT, THE 168 251 121 FBN FOX BUSINESS TONIGHT 166 17 122 CNBC TECHCHECK 165 42 123 NMX AMERICA RIGHT NOW 163 52 123 FBN CAVUTO COAST TO COAST 163 268 125 NMX SPICER & CO 159 76 125 NMX JOHN BACHMAN NOW 159 166 125 CNBC FAST MONEY 159 253 125 FBN CLAMAN COUNTDOWN, THE 159 251 129 FBN COPS 157 29 130 NMX SUNDAY REPORT 154 33 131 FBN MAKING MONEY W/C.PAYNE 145 248 132 FBN BOTTOM LINE, THE 144 235 133 NWSN CUOMO 141 262 134 NMX SUNDAY AGENDA 138 33 134 FBN BIG MONEY SHOW, THE 138 231 136 NMX WAKE UP AMERICA 135 265 137 NMX COUNT; THE 134 48 138 NMX PRIME NEWS 131 91 139 CNBC MAD MONEY 129 221 140 CNBC BLOOD & MONEY 126 11 141 NMX SATURDAY AGENDA 122 53 142 NMX WAKE UP AMERICA WEEKEND 117 105 143 NMX LAND OF ISRAEL WITH JON V 116 11 143 CNBC OPTIONS ACTION 116 38 145 FBN MORNINGS WITH M.BARTIROMO 110 744 146 HLN CNN/CNN THIS MORNING WKND 109 291 147 CNBC SQUAWK BOX 108 256 148 FBN KENNEDY 104 87 149 NWSN DAN ABRAMS LIVE 98 249 150 NWSN NEWSNATION: RUSH HOUR 97 154 151 NWSN BANFIELD 90 263 152 CNBC LAST CALL 88 207 153 CNBC CNBC SPECIAL REPORT 87 33 154 FBN M. BARTIROMO’S WALL STREET 85 51 155 NWSN NEWSNATION PRIME 84 306 156 HLN CNN/CNN THIS MORNING 80 777 157 FBN AMERICAN BUILT 75 18 158 FBN BARRONS ROUNDTABLE 61 52 159 FBN WSJ AT LRGE W/GERRY BAKER 58 21 160 NWSN ON BALANCE W/ VITTERT 50 263 161 NWSN NEWSNATION NOW W/ MCSHANE 48 70 162 NWSN NEWSNATION NOW W/ BERLIE 47 180 163 NWSN ELIZABETH VARGAS REPORTS 42 194 164 NWSN NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES 40 265 164 CNBC SQUAWK BOX EUROPE 40 14 166 CNBC WORLDWIDE EXCHANGE 39 253 167 NWSN NEWSNATION NOW 37 110 167 NWSN HILL, THE 37 180 169 CNBC STREET SIGNS 36 236 170 FBN SUNDAY FUTURES 35 53 171 NWSN MORNING IN AMERICA 33 265 172 FBN MANSION GLOBAL 30 20 173 NWSN EARLY MORNING 14 120 Source: Nielsen. Live+SD 2023. Total Day. Original programs, excluding repeats, specials, Breaking news, and show with less than 10 telecasts. 12/26/22-12/31/23

ADULTS 25-54

As mentioned, Tucker Carlson Tonight went off the air in late-April, but still averaged the most Adults 25-54 of any cable news show this year (446,000 A25-54 viewers across 70 telecasts). But if one considers exclusively existing daily cable news programming, The Five is the No. 1 for 2023 in the demo (300,000). Hannity is next with an average of 271,000 in the measurement at 9 p.m., Gutfeld! (267,000) and Jesse Watters Primetime follow (253,000).

Fox News earned nine of the 10 most-watched daily cable news shows of the year among Adults 25-54, and 13 of the top 15. MSNBC’s 9 p.m. hour (The Rachel Maddow Show/Alex Wagner Tonight) is the top-rated non-Fox News hour this year in the key demo.