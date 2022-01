Top Cable News Shows of 2021: Tucker Carlson Tonight Is No. 1 in All Measurements For First Time Ever

Fox News, once again, dominated the cable news rankings in 2021. This time, it was Tucker Carlson, not Sean Hannity, whose show averaged the largest total audience on cable news. Fox News’ 8 p.m. offering Tucker Carlson Tonight eclipsed Fox News’ 9 p.m. show Hannity in 2021, having averaged 3.21 million total viewers. Hannity, meanwhile, dropped to No. 3 in total viewers, averaging 2.87 million in 2021. Hannity had been the the most-watched show on cable news from 2017-2020.

So, who finished between Carlson and Hannity? That would be Fox News’ 5 p.m. panel show The Five, which posted an average of 2.94 million in 2021. The Five’s performance represents the first time a non-primetime program was the second-most-watched show for a calendar year in cable news history.

Overall, Fox News is home seven of the 10 most-watched cable news shows of 2021. The other three hail from MSNBC.

The Rachel Maddow Show was the top non-Fox News show for 2021, averaging 2.59 million at 9 p.m. (No. 4 overall).

Anderson Cooper 360 was CNN’s most-watched show in 2021, having averaged 1.255 million at 8 p.m. (No. 25 overall).

Here’s a snapshot of the top 10 regularly-scheduled cable news shows for 2021.

2021 TOTAL VIEWERS (Nielsen Live+SD data)

Time Slot | Network | Program / Total Viewers / # of Telecasts

8 p.m. |Fox News | Tucker Carlson Tonight: 3,214,000 / 230 5 p.m. | Fox News | The Five: 2,936,000 / 253 9 p.m. | Fox News | Hannity: 2,870,000 / 224 9 p.m. | MSNBC | The Rachel Maddow Show: 2,593,000 / 245 10 p.m. | Fox News | The Ingraham Angle: 2,266,000 / 227 6 p.m. | Fox News | Special Report with Bret Baier: 2,130,000 / 252 7 p.m. | Fox News | Fox News Primetime: 1,868,000 / 237 10 p.m. | MSNBC | The Last Word with Lawrence O’Donnell: 1,777,000 / 240 11 p.m. | Fox News | Gutfeld!: 1,701,000 / 175 4 p.m. | MSNBC | Deadline: White House with Nicolle Wallace

Below, the full regularly-scheduled weekday cable news ranker for 2021, sorted by average total viewers.

P2+ RANK NETWORK PROGRAM NAME AA (000) #Tlc 1 FOXN TUCKER CARLSON TONIGHT 3214 230 2 FOXN FIVE, THE 2936 253 3 FOXN HANNITY 2870 224 4 MSNB RACHEL MADDOW SHOW 2593 245 5 FOXN INGRAHAM ANGLE, THE 2266 227 6 FOXN SPECIAL RPT W/BRET BAIER 2130 252 7 FOXN FOX NEWS PRIMETIME 1868 237 8 MSNB LAST WORD W/ L. ODONNELL 1777 240 9 FOXN GUTFELD! 1701 175 10 MSNB DEADLINE:WHITE HOUSE 1584 267 11 FOXN OUTNUMBERED 1580 244 12 MSNB ALL IN W/ CHRIS HAYES 1571 243 13 FOXN AMERICAS NEWSROOM 1513 511 14 FOXN FAULKNER FOCUS, THE 1476 231 15 MSNB BEAT W/ARI MELBER 1465 244 16 MSNB MSNBC LIVE W/ H.JACKSON 1443 54 17 MSNB MSNBC LIVE W/ S.RUHLE 1436 57 18 MSNB REIDOUT 1434 246 19 FOXN STORY, THE 1420 244 20 FOXN YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO 1417 244 21 FOXN AMERICA REPORTS 1416 468 22 MSNB 11TH HOUR/11TH HOUR W/WILLIAMS 1392 246 23 MSNB MSNBC LIVE W/A.MOHYELDIN 1391 60 24 MSNB MSNBC LIVE W/K.TUR 1359 56 25 CNN ANDERSON COOPER 360 1255 269 26 CNN CNN TONIGHT/CUOMO/COOPER 1229 236 27 MSNB MSNBC LIVE W/ C.MELVIN 1221 58 28 FOXN FOX AND FRIENDS 1215 753 29 CNN ERIN BURNETT OUTFRONT 1121 249 30 CNN SITUATION ROOM 1095 374 31 FOXN FOX NEWS AT NIGHT 1044 252 32 MSNB MORNING JOE 1018 252 33 CNN LEAD WITH JAKE TAPPER 995 371 34 CNN CNN NEWSROOM 940 1313 35 MSNB MTP DAILY 875 242 36 CNN DON LEMON TONIGHT/CNN TONIGHT 873 447 37 MSNB ANDREA MITCHELL REPORTS 869 235 38 MSNB STEPHANIE RUHLE REPORTS 824 187 39 CNN INSIDE POLITICS 823 208 40 MSNB AYMAN MOHYELDIN REPORTS 805 118 41 MSNB HALLIE JACKSON REPORTS 763 189 42 MSNB KATY TUR REPORTS 754 195 43 CNN AT THIS HOUR 684 182 44 MSNB CRAIG MELVIN REPORTS 658 179 45 MSNB JOSE DIAZ-BALART REPORTS 614 58 46 CNN NEW DAY 524 753 47 FOXN FOX & FRIENDS FIRST 470 500 48 MSNB WAY TOO EARLY W/K. HUNT 431 142 49 HLN DEREK CHAUVIN TRIAL 419 136 50 NMX GREG KELLY REPORTS 405 255 51 CNN CNN NEWSROOM LIVE 319 343 52 NMX SPICER & CO 305 260 53 CNN EARLY START 302 247 54 MSNB WAY TOO EARLY 296 112 55 CNBC FAST MONEY HALFTIME RPRT 293 249 55 CNBC SQUAWK ALLEY 293 70 55 CNBC SQUAWK ON THE STREET 293 251 58 NMX CHRIS SALCEDO SHOW, THE 263 258 59 NMX STINCHFIELD 260 255 60 CNBC EXCHANGE, THE 259 249 61 NMX ERIC BOLLING THE BALANCE 244 107 62 CNBC CLOSING BELL 243 250 63 CNBC POWER LUNCH 241 250 64 HLN KILLING OF A.ARBERY TRIAL 240 90 65 CNBC TECHCHECK 237 180 66 FBN VARNEY & COMPANY 236 747 67 CNBC NEWS W SHEPARD SMITH, THE 231 253 68 CNBC MAD MONEY 213 206 69 FBN KUDLOW 206 213 70 CNBC FAST MONEY 201 279 71 NMX AMERICAN AGENDA 199 260 72 NMX NATIONAL REPORT 196 260 73 NMX JOHN BACHMAN NOW 195 259 74 HLN MORNING EXPRESS W/ MEADE 176 1227 75 NMX ROB SCHMITT TONIGHT 171 252 76 CNBC OPTIONS ACTION 157 48 77 NMX CORTES & PELLEGRINO 150 161 78 FBN EVENING EDIT, THE 149 249 79 FBN CAVUTO COAST TO COAST 145 498 80 FBN CLAMAN COUNTDOWN, THE 139 249 80 FBN MAKING MONEY W/C.PAYNE 139 246 80 CNBC SQUAWK BOX 139 252 83 FBN FOX BUSINESS TONIGHT 135 222 84 NMX WAKE UP AMERICA 118 260 85 FBN MORNINGS WITH M.BARTIROMO 106 747 86 FBN KENNEDY 87 199 87 FBN AMERICAN BUILT 83 28 88 FBN AMERICAN DREAM HOME 56 28 88 FBN M. BARTIROMOS WALL STREET 56 48 90 CNBC WORLDWIDE EXCHANGE 55 250 91 FBN MANSION GLOBAL 53 28 92 FBN WSJ AT LRGE W/GERRY BAKER 43 48 93 FBN PURSUIT W/JOHN RICH, THE 42 28 94 CNBC STREET SIGNS 36 56 95 FBN BARRONS ROUNDTABLE 29 48

Tucker Carlson Tonight is one of the most polarizing and influential shows on television. In addition to average total viewers, it also happens to be the most popular show on cable news among adults 25-54, averaging 535,000 viewers from the key measurement in 2021.

Hannity behind his FNC colleague with an average of 460,000 adults 25-54 in the 9 p.m. hour. The Five finished in third, averaging 423,000 adults 25-54 at 5 p.m, followed by The Ingraham Angle at 10 p.m. (389,000).

MSNBC’s The Rachel Maddow Show came in at No. 5 in 2021 among adults 25-54 (371,000), making it the highest-rated non-Fox News show in the key demo.

CNN programming finished far outside of the top 10 in average total viewers, but had two shows inside the top 10 when it came to adults 25-54: Anderson Cooper 360 (No. 8, 315,000), and the network’s 9 p.m. hour of Cuomo Primetime/CNN Tonight/AC 360 (No. 10 , 293,000).

2021 ADULTS 25-54 (Nielsen Live+SD data)

Time Slot | Program / Adults 25-54 / # of Telecasts

8 p.m. | Fox News | Tucker Carlson Tonight: 535,000 / 230 9 p.m. | Fox News | Hannity: 460,000 / 224 5 p.m. | Fox News | The Five: 423,000 / 253 10 p.m. | Fox News | The Ingraham Angle: 389,000 / 227 9 p.m. | MSNBC | The Rachel Maddow Show: 371,000 / 245 6 p.m. | Fox News | Special Report with Bret Baier: 332,000 / 252 11 p.m. | Fox News | Gutfeld!: 325,000 / 175 8 p.m. | CNN | Anderson Cooper 360: 315,000 / 269 7 p.m. | Fox News | Fox News Primetime: 307,000 / 237 9 p.m. | CNN | Cuomo Primetime/CNN Tonight/AC360: 293,000 / 236

Below, the full regularly-scheduled weekday cable news ranker for 2021, sorted by adults 25-54.

RANK NETWORK PROGRAM NAME A25-54 (000) #Tlc 1 FOXN TUCKER CARLSON TONIGHT 535 230 2 FOXN HANNITY 460 224 3 FOXN FIVE, THE 423 253 4 FOXN INGRAHAM ANGLE, THE 389 227 5 MSNB RACHEL MADDOW SHOW 371 245 6 FOXN SPECIAL RPT W/BRET BAIER 332 252 7 FOXN GUTFELD! 325 175 8 CNN ANDERSON COOPER 360 315 269 9 FOXN FOX NEWS PRIMETIME 307 237 10 CNN CNN TONIGHT/CUOMO/COOPER 293 236 11 CNN ERIN BURNETT OUTFRONT 284 249 12 CNN SITUATION ROOM 277 374 13 FOXN OUTNUMBERED 250 244 14 FOXN AMERICAS NEWSROOM 248 511 15 CNN DON LEMON TONIGHT/CNN TONIGHT 244 447 16 FOXN STORY, THE 240 244 17 FOXN FAULKNER FOCUS, THE 237 231 17 MSNB LAST WORD W/ L. ODONNELL 237 240 19 FOXN AMERICA REPORTS 236 468 19 FOXN YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO 236 244 21 CNN LEAD WITH JAKE TAPPER 226 371 22 MSNB MSNBC LIVE W/ H.JACKSON 225 54 23 FOXN FOX NEWS AT NIGHT 221 252 24 MSNB ALL IN W/ CHRIS HAYES 218 243 25 CNN CNN NEWSROOM 217 1313 26 FOXN FOX AND FRIENDS 211 753 27 MSNB MSNBC LIVE W/ S.RUHLE 207 57 27 MSNB REIDOUT 207 246 29 MSNB MSNBC LIVE W/A.MOHYELDIN 206 60 30 MSNB 11TH HOUR/11TH HOUR W/WILLIAMS 205 246 31 MSNB MSNBC LIVE W/K.TUR 202 56 32 CNN INSIDE POLITICS 191 208 33 MSNB DEADLINE:WHITE HOUSE 189 267 34 MSNB BEAT W/ARI MELBER 187 244 35 MSNB MSNBC LIVE W/ C.MELVIN 186 58 36 CNN AT THIS HOUR 151 182 37 MSNB MORNING JOE 137 252 38 HLN DEREK CHAUVIN TRIAL 128 136 39 CNN NEW DAY 120 753 40 MSNB ANDREA MITCHELL REPORTS 116 235 40 MSNB MTP DAILY 116 242 42 MSNB AYMAN MOHYELDIN REPORTS 106 118 43 MSNB KATY TUR REPORTS 96 195 43 MSNB STEPHANIE RUHLE REPORTS 96 187 45 FOXN FOX & FRIENDS FIRST 95 500 46 MSNB HALLIE JACKSON REPORTS 91 189 47 MSNB CRAIG MELVIN REPORTS 86 179 48 CNN CNN NEWSROOM LIVE 75 343 49 CNN EARLY START 72 247 50 MSNB JOSE DIAZ-BALART REPORTS 65 58 50 CNBC SQUAWK ALLEY 65 70 50 MSNB WAY TOO EARLY W/K. HUNT 65 142 53 CNBC SQUAWK ON THE STREET 63 251 54 NMX GREG KELLY REPORTS 60 255 54 HLN KILLING OF A.ARBERY TRIAL 60 90 56 CNBC FAST MONEY HALFTIME RPRT 58 249 57 HLN MORNING EXPRESS W/ MEADE 53 1227 58 CNBC EXCHANGE, THE 50 249 58 CNBC TECHCHECK 50 180 60 NMX STINCHFIELD 49 255 61 CNBC CLOSING BELL 46 250 61 CNBC POWER LUNCH 46 250 63 NMX SPICER & CO 45 260 64 CNBC MAD MONEY 42 206 65 CNBC NEWS W SHEPARD SMITH, THE 41 253 66 NMX CHRIS SALCEDO SHOW, THE 39 258 66 CNBC FAST MONEY 39 279 68 MSNB WAY TOO EARLY 38 112 69 NMX ROB SCHMITT TONIGHT 36 252 70 NMX AMERICAN AGENDA 35 260 71 NMX JOHN BACHMAN NOW 33 259 71 CNBC SQUAWK BOX 33 252 73 NMX NATIONAL REPORT 32 260 73 CNBC OPTIONS ACTION 32 48 75 NMX ERIC BOLLING THE BALANCE 30 107 76 NMX CORTES & PELLEGRINO 28 161 77 FBN VARNEY & COMPANY 25 747 78 FBN KUDLOW 17 213 78 NMX WAKE UP AMERICA 17 260 80 FBN CAVUTO COAST TO COAST 16 498 80 FBN CLAMAN COUNTDOWN, THE 16 249 80 FBN MAKING MONEY W/C.PAYNE 16 246 83 CNBC WORLDWIDE EXCHANGE 13 250 84 FBN EVENING EDIT, THE 12 249 84 FBN MANSION GLOBAL 12 28 84 FBN MORNINGS WITH M.BARTIROMO 12 747 87 FBN FOX BUSINESS TONIGHT 11 222 87 FBN KENNEDY 11 199 89 FBN AMERICAN BUILT 10 28 90 FBN AMERICAN DREAM HOME 9 28 90 CNBC STREET SIGNS 9 56 92 FBN PURSUIT W/JOHN RICH, THE 7 28 93 FBN M. BARTIROMOS WALL STREET 6 48 94 FBN BARRONS ROUNDTABLE 5 48 95 FBN WSJ AT LRGE W/GERRY BAKER 4 48

Source: 2021 (Nielsen LIVE+SD) Weekday Program Analysis (excluding breaking news & specials, includes all original programming)

2021 FINAL (12/28/20-12/24/21). Program Name Averages, Live+SD, M-F 6a-2a, Su-Th 4-6a,. Only original scheduled programs with 20+ telecasts included.