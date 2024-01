These Are the Top-Rated Cable News Shows for Q4 ’23

New quarter, familiar story: The Five is the most-watched show on cable news.

According to live-plus-same-day data from Nielsen, Fox News’ panel talk program averaged the most total viewers of any cable news show in the final quarter of 2023, marking three consecutive fourth quarters at No. 1. That’s no small feat for a show that airs outside of primetime.

The Five hauled in an average of 2.89 million total viewers per original broadcast in Q4. Jesse Watters Primetime took second place among all daily cable news offerings, averaging 2.5 million total viewers at 8 p.m. Hannity finished No. 3 among all daily cable news programming (2.38 million at 9 p.m.) followed by Special Report with Bret Baier at 6 p.m. (2.13 million) and The Ingraham Angle (2.11 million at 7 p.m.). MSNBC’s primetime offering The Rachel Maddow Show is technically third overall (2.45 million viewers at 9 p.m.), but only airs on Mondays.

The nine most watched cable news shows of the fourth quarter were all Fox News shows (excluding TRMS). MSNBC’s Deadline: White House (featuring fill-in hosts for a chunk of Q4) came in at No. 10 with an average of 1.57 million total viewers from 4-6 p.m.

For the second consecutive Q4, The Lead With Jake Tapper was CNN’s most-watched show, but it only averaged 772,000 total viewers from 4-6 p.m.

Below, the full cable news show ranker sorted by average Total Viewers and including number of telecasts:

Ranked on P2+ Q4 2023 Cable News Rank Network PROGRAM NAME P2+(000) T/C 1 FOXN FIVE, THE 2886 62 2 FOXN JESSE WATTERS PRIMETIME 2513 54 3 MSNB RACHEL MADDOW SHOW (Mondays) 2453 12 4 FOXN HANNITY 2381 53 5 FOXN SPECIAL RPT W/BRET BAIER 2129 65 6 FOXN INGRAHAM ANGLE, THE 2108 58 7 FOXN GUTFELD! 1940 49 8 FOXN OUTNUMBERED 1618 66 9 FOXN AMERICAS NEWSROOM 1580 132 10 MSNB DEADLINE:WHITE HOUSE 1571 67 11 MSNB BEAT W/ARI MELBER 1565 67 12 FOXN FAULKNER FOCUS, THE 1549 66 13 MSNB LAST WORD W/ L. ODONNELL 1544 62 14 FOXN YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO 1484 65 15 FOXN AMERICA REPORTS 1477 132 16 MSNB ALL IN W/ CHRIS HAYES (Tues-Fri) 1470 52 16 FOXN SUNDAY MORNING FUTURES 1470 14 18 FOXN STORY, THE 1465 66 19 MSNB INSIDE W/ JEN PSAKI (Mondays) 1407 14 20 MSNB ALEX WAGNER TONIGHT (Tues-Fri) 1388 54 21 MSNB REIDOUT 1320 63 22 FOXN LIFE, LIBERTY AND LEVIN 1303 21 23 FOXN CAVUTO LIVE 1241 24 24 FOXN FOX NEWS AT NIGHT 1166 71 25 FOXN MEDIA BUZZ 1146 14 26 FOXN SUNDAY NIGHT IN AMERICA 1134 11 27 FOXN FOX & FRIENDS SATURDAY 1132 56 28 FOXN BIG WEEKEND SHOW, THE 1111 28 29 FOXN FOX AND FRIENDS 1105 195 30 FOXN FOX & FRIENDS SUNDAY 1073 57 31 FOXN ONE NATION W/ BRIAN KILMEADE 1066 13 32 MSNB MORNING JOE 1065 130 33 MSNB 11TH HOUR W/ S. RUHLE 982 62 34 MSNB KATY TUR REPORTS 959 66 34 FOXN FOX REPORT WITH JON SCOTT 959 42 36 CNN CNN SPECIAL COVERAGE 922 17 37 MSNB ANA CABRERA REPORTS 893 67 38 MSNB CHRIS JANSING REPORTS 861 68 39 FOXN FOX NEWS LIVE 857 121 40 MSNB ANDREA MITCHELL REPORTS 806 66 41 MSNB JOSE DIAZ-BALART REPORTS 778 66 42 FOXN FOX NEWS SUNDAY 773 13 43 CNN LEAD WITH JAKE TAPPER 772 121 44 CNN FAREED ZAKARIA: GPS 771 12 45 CNN ERIN BURNETT OUTFRONT 770 68 46 MSNB INSIDE WITH JEN PSAKI 757 14 47 FOXN JOURNAL EDITORIAL REPORT 740 13 48 CNN ANDERSON COOPER 360 727 79 49 CNN STATE OF THE UNION 704 18 50 CNN SITUATION ROOM 697 88 51 CNN INSIDE POLITICS 661 78 52 CNN SMERCONISH 649 12 53 CNN CNN NEWS CENTRAL 643 410 54 MSNB VELSHI 638 24 55 MSNB SATURDAY SHW W/J.CAPEHART 602 11 56 CNN SOURCE W KAITLAN COLLINS 599 68 57 CNN CNN PRIMETIME 591 10 58 MSNB ALEX WITT REPORTS 557 31 59 FOXN FOX & FRIENDS FIRST 537 73 60 CNN NEWSNIGHT 535 49 61 CNN CNN NEWSROOM 521 227 62 MSNB SUNDAY SHOW W/J. CAPEHART 518 10 63 MSNB AYMAN 512 27 64 MSNB MSNBC REPORTS- LIVE 494 45 65 MSNB KATIE PHANG SHOW 486 24 66 MSNB AMERCAN VOICES W/MENENDEZ 470 24 67 MSNB YASMIN VOSSOUGHIAN REPRTS 452 22 67 MSNB POLITICS NATION 452 23 69 CNN LAURA COATES LIVE 432 57 70 NMX ROB SCHMITT TONIGHT 423 70 71 CNN CNN THIS MORNING WEEKEND 418 73 72 MSNB SYMONE 406 23 73 MSNB WAY TOO EARLY 371 64 74 CNN CNN THIS MORNING 363 210 75 NMX ERIC BOLLING THE BALANCE 343 70 76 MSNB MORNING JOE WEEKEND 331 11 77 NMX RECORD WITH GRETA VAN SUS 297 68 78 NMX GREG KELLY REPORTS 286 64 78 FBN KUDLOW 286 56 80 CNN CNN NEWSROOM LIVE 274 321 81 NMX CARL HIGBIE FRONTLINE 269 70 82 NMX CHRIS SALCEDO SHOW, THE 268 70 83 FBN VARNEY & COMPANY 260 198 84 CNBC FAST MONEY HALFTIME RPRT 246 67 85 CNBC MONEY MOVERS 238 14 86 CNN EARLY START 237 64 87 NMX NATIONAL REPORT 216 72 88 CNBC SQUAWK ON THE STREET 211 68 89 NMX AMERICAN AGENDA 210 70 90 MSNB DATELINE 208 18 91 NMX AMERICA RIGHT NOW 207 14 92 CNBC EXCHANGE, THE 206 67 93 NMX NEWSLINE 203 70 94 MSNB SKY NEWS ON MSNBC 198 10 95 CNBC CLOSING BELL 195 136 96 NMX CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD 190 63 97 CNBC POWER LUNCH 186 67 98 NMX SATURDAY REPORT 169 14 99 CNBC FAST MONEY 167 68 100 FBN CAVUTO COAST TO COAST 164 66 101 NMX COUNT; THE 163 12 102 FBN CLAMAN COUNTDOWN, THE 162 66 103 FBN EVENING EDIT, THE 160 67 104 NMX SUNDAY REPORT 158 14 105 NWSN CUOMO 151 68 105 NMX WAKE UP AMERICA 151 70 107 FBN MAKING MONEY W/C.PAYNE 145 65 108 NMX SUNDAY AGENDA 138 14 108 FBN BIG MONEY SHOW, THE 138 66 110 NMX SATURDAY AGENDA 137 13 110 FBN BOTTOM LINE, THE 137 67 112 CNBC MAD MONEY 132 67 113 NMX WAKE UP AMERICA WEEKEND 128 28 114 FBN MORNINGS WITH M.BARTIROMO 113 189 115 HLN CNN/CNN THIS MORNING WKND 109 74 116 CNBC SQUAWK BOX 106 68 117 NWSN DAN ABRAMS LIVE 101 66 118 CNBC LAST CALL 99 70 119 NWSN BANFIELD 95 67 120 NWSN NEWSNATION PRIME 94 81 121 FBN M. BARTIROMOS WALL STREET 88 13 122 HLN CNN/CNN THIS MORNING 81 192 123 FBN BARRONS ROUNDTABLE 66 13 124 NWSN ON BALANCE W/ VITTERT 58 68 125 NWSN NEWSNATION NOW W/ BERLIE 54 70 126 NWSN NEWSNATION NOW W/ MCSHANE 48 70 127 NWSN NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES 47 70 128 FBN SUNDAY FUTURES 46 14 129 NWSN ELIZABETH VARGAS REPORTS 45 69 130 NWSN HILL, THE 44 70 131 CNBC WORLDWIDE EXCHANGE 39 67 132 CNBC STREET SIGNS 36 59 133 NWSN MORNING IN AMERICA 34 70 Source: Nielsen. Live+SD 4Q 2023. Total Day. Original programs, excluding repeats, specials, Breaking news, and show with less than 10 telecasts. 9/25/23-12/31/23

Fox News is home to the top 10 daily cable news shows in the key A25-54 demo for Q4. This time around, it’s Hannity that’s No. 1 for the quarter among Adults 25-54. The long-running weekday 9 p.m. offering averaged 286,000 viewers from the measurement.

Hannity is followed in the A25-54 rankings by The Five (275,000), Gutfeld! (269,000), Jesse Watters Primetime (252,000) and The Ingraham Angle (216,000).

MSNBC’s The Rachel Maddow Show was the top-rated non-Fox cable news show among Adults 25-54 in Q4, averaging 212,000 viewers from the measurement (No. 6 overall). If one excludes TRMS (because it’s a weekly offering), CNN’s Erin Burnett Outfront is No. 1 among all non-Fox News shows in the demo (160,000 at 7 p.m.). CNN and MSNBC regularly-scheduled primetime programming struggled in the latter stages of 2023.

Below, the full cable news show ranker sorted by Adults 25-54, and including number of telecasts: